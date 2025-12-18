Coni, il presidente Buonfiglio ricevuto in Vaticano dal cardinale José Tolentino de Mendonca

ROMA (ITALPRESS) – Il Cardinale José Tolentino de Mendonca, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, ha accolto in Vaticano Luciano Buonfiglio, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), in due distinti incontri avvenuti fra martedì e oggi. Hanno partecipato agli incontri il Vescovo Paul Tighe, Segretario del Dicastero, con l’Officiale don Miguel Fraga Cardoso, e Giampaolo Mattei, presidente di Athletica Vaticana, l’organizzazione sportiva ufficiale della Santa Sede. Anche nella prospettiva delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, è stata avviata una collaborazione diretta nel campo educativo e per l’inclusione, con un particolare impegno per la pace, secondo la linea proposta dal Magistero del Santo Padre Leone XIV.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).