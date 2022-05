Congresso Fnopi, Amato “Per gli infermieri una tappa di partenza”

"Oggi per noi non è una tappa di arrivo ma di partenza. Ci auspichiamo che nel prossimo futuro questa professione possa prendere sempre più spunto per crescere e diventare sempre più professionista". Lo dichiara Antonino Amato, presidente Opi al congresso Fnopi di Palermo.