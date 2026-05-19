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Cina, ultimi ritocchi a ponte ad arco in acciaio con campata più ampia del mondo
Nel cuore delle montagne di Chongqing, in Cina, gli operai aggiungono gli ultimi ritocchi al grande ponte sul fiume Fenglai Daxi. La sua campata principale di 580 metri è destinata a essere la più lunga al mondo tra i ponti ad arco con travatura reticolare in acciaio a via superiore. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)