Ue, cresce il commercio agricolo

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2025 il commercio agricolo dell’Unione europea ha confermato il proprio ruolo strategico nell’economia comunitaria. Le esportazioni hanno raggiunto i 238 miliardi, mentre le importazioni si sono attestate a 213 miliardi, generando un surplus commerciale di 25 miliardi di euro. E' quanto rileva Eurostat. L’andamento degli ultimi dieci anni evidenzia una crescita costante degli scambi agricoli. Tra il 2015 e il 2025, le esportazioni sono aumentate mediamente del 4,4% l'anno, mentre le importazioni hanno segnato un incremento annuo del 5%. Il Regno Unito si conferma il principale partner commerciale dell’Unione europea per l’export agricolo, con un valore di 55 miliardi. Seguono Stati Uniti, Svizzera e Cina. Sul fronte delle importazioni, il primo fornitore è il Brasile, seguito da Regno Unito, Stati Uniti e Cina. In calo invece il peso dell’Ucraina, dopo la fine delle misure agevolate introdotte negli anni precedenti per favorire il commercio dei prodotti agricoli. gsl