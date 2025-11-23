Congresso Fie a Manama, Italia premiata per le 6 Coppe del Mondo della scorsa stagione

ROMA (ITALPRESS) – Non solo l’assegnazione a Roma dei Campionati Mondiali Giovani e Cadetti 2028 nel Congresso della Federazione Internazionale di Scherma svolto ieri a Manama. Nella kermesse in Bahrein, infatti, il Presidente federale Luigi Mazzone e il Vicepresidente vicario Daniele Garozzo hanno ricevuto dalla FIE ben sei riconoscimenti vinti dall’Italia per la stagione di Coppa del Mondo 2024/2025. Tra gli Assoluti, le squadre azzurre hanno primeggiato in tre specialità: hanno chiuso infatti in posizione numero 1 del Ranking, vincendo le rispettive Coppe del Mondo, i Team italiani di fioretto maschile, fioretto femminile e spada femminile. La classifica a punti teneva conto delle tappe del circuito iridato, dei Campionati continentali e, ovviamente, del Mondiale di Tbilisi. Tris di Coppe del Mondo per l’Italia anche tra gli Under 20: anche qui doppio successo a squadre per il fioretto, sia maschile che femminile, e trionfo individuale per Matilde Molinari.

La fiorettista delle Fiamme Gialle, che ha ritirato personalmente il premio al Congresso FIE di Manama, dopo l’argento al Mondiale Giovani di Wuxi, è stata la 19esima italiana a vincere la Coppa del Mondo Under 20 di fioretto femminile, entrando in un albo d’oro dai nomi eccellenti: su tutte Valentina Vezzali, trionfatrice per tre volte come Martina Favaretto (che eguagliò la pluri-olimpionica con un tris dal 2018 al 2020), Margherita Granbassi con due successi al pari di Alice Volpi e Camilla Mancini, e poi con una Coppa a testa Diana Bianchedi, Claudia Pigliapoco, Arianna Errigo ed Erica Cipressa. Fino alle ultime due vincitrici, Aurora Grandis e Vittoria Pinna, rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Per la delegazione della FIS in Bahrein, guidata dal Presidente federale Luigi Mazzone e dal Vicepresidente vicario Daniele Garozzo, la grande soddisfazione di vedere ancora una volta la scherma azzurra primeggiare in campo internazionale.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).