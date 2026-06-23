Confitarma, Zanetti “Servono cooperazione, resilienza e libertà di navigazione”

ROMA (ITALPRESS) – Cooperazione internazionale, sicurezza delle rotte marittime, libertà di navigazione, decarbonizzazione e resilienza delle catene logistiche globali sono stati i temi al centro dell’Annual General Meeting dell’International Chamber of Shipping (ICS) e del summit internazionale “Shaping the Future of Shipping – Forging Partnerships for Resilience”, ospitati per la prima volta in Italia con la collaborazione di Confitarma. “La cooperazione è forse la parola più importante per il nostro settore oggi. Ci riuniamo in un periodo caratterizzato da profonde trasformazioni e da una diffusa incertezza. Allo stesso tempo, il nostro settore sta affrontando una delle transizioni più ambiziose della sua storia”, ha dichiarato il presidente di Confitarma Mario Zanetti. “Lo shipping sta investendo nella decarbonizzazione, nei nuovi combustibili, nell’innovazione e nel rinnovo delle flotte, continuando al contempo a garantire servizi affidabili ed efficienti, indispensabili per il funzionamento dell’economia globale. Gestire con successo questa transizione richiederà visione strategica, pragmatismo, investimenti significativi e, soprattutto, una forte cooperazione internazionale”, ha aggiunto.

“Oggi la resilienza non consiste soltanto nella capacità di reagire alle crisi, ma nella capacità di costruire relazioni più solide, diversificare le soluzioni e collaborare oltre i confini nazionali. È proprio per questo che il ruolo dell’ICS è così importante. L’International Chamber of Shipping rappresenta una voce comune per un’industria autenticamente globale e contribuisce a mantenere unito il settore nell’affrontare sfide che nessun Paese e nessuna impresa possono risolvere da soli. Tra queste sfide, un principio continua a rimanere fondamentale: la libertà di navigazione, che costituisce uno dei pilastri del commercio internazionale e della prosperità marittima. È il principio che consente agli scambi commerciali di fluire, alle economie di crescere e alle società di restare connesse”, ha concluso Zanetti. Nel corso del summit è stato più volte ribadito come la capacità del settore di affrontare con successo le sfide future dipenderà dalla collaborazione tra governi, organizzazioni internazionali e imprese, nella consapevolezza che il trasporto marittimo continua a rappresentare un’infrastruttura essenziale per il commercio globale, la sicurezza degli approvvigionamenti e lo sviluppo economico.

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