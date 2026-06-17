Confitarma esprime ferma e unanime contrarietà a qualunque forma di pedaggio nello Stretto di Hormuz

NAPOLI (ITALPRESS) – “Confitarma esprime la sua ferma e unanime contrarietà a qualunque forma di pedaggio nello Stretto di Hormuz”. Questa la posizione emersa durante il Consiglio Generale e l’Assemblea privata della Confederazione che si sono tenuti oggi a Napoli, presso la sede del Gruppo Grimaldi. “Il diritto di passaggio delle navi in transito attraverso gli stretti internazionali deve essere libero e non può essere soggetto a limitazioni e a pedaggi, siano essi espliciti o mascherati. Ribadiamo il principio fondamentale della libertà di navigazione, da cui dipendono gli approvvigionamenti energetici, il commercio internazionale e la competitività del nostro Paese” – ha evidenziato il Presidente di Confitarma Mario Zanetti.

A tal proposito, durante il Consiglio di Confitarma si è posta l’attenzione sul fatto che il pagamento da parte degli armatori di un pedaggio o di un qualsiasi servizio a favore di uno Stato sanzionato – come attualmente è l’Iran – potrebbe configurarsi come una violazione del regime sanzionatorio UE e quindi comportare anche violazioni delle clausole contrattuali dei finanziamenti bancari già in essere.

“Seguiamo con attenzione gli sviluppi diplomatici in corso, ma al momento la situazione richiede ancora prudenza e massima vigilanza, in particolare per i 20mila marittimi ancora coinvolti che rappresentano la priorità. Auspichiamo ovviamente la più rapida risoluzione della crisi e un’accelerazione della riapertura della navigazione sicura nello Stretto, anche, se necessario, grazie al contributo prezioso della nostra Marina Militare, insieme alle altre Marine nazionali”, ha aggiunto Zanetti.

Dopo le tappe di Ravenna, Genova e Brindisi, approda, dunque, a Napoli, ospiti del Vice Presidente di Confitarma Guido Grimaldi, il percorso nelle principali città portuali italiane promosso per celebrare i 125 anni dell’Associazione.

A prendere parte alla sessione pubblica dei lavori – insieme al Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale Eliseo Cuccaro e al Presidente ICS e past Presidente di Confitarma Emanuele Grimaldi – il Sindaco di Napoli e Presidente ANCI Gaetano Manfredi che ha sottolineato come: “la risorsa mare rappresenti una risorsa per tutto il Paese. Dal punto di vista economico, ma anche culturale per le contaminazioni che esso favorisce. Il mare è un luogo politico perché aperto, da questo punto di vista il ruolo del mar Mediterraneo risulta quindi fondamentale per il futuro dell’Europa”.

Tra i temi al centro del confronto, che si è aperto con un sentito ricordo di Daniele Rossi, particolare evidenza è stata data alla riforma della governance portuale, che sarà oggetto di una prossima iniziativa di Confitarma finalizzata ad approfondire la posizione dell’armamento nazionale.

-Foto ufficio stampa Confitarma-

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