Confiscati beni per un valore di circa 330 mila euro a un pluripregiudicato nel Barese

BARI (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Bari hanno eseguito una confisca di prevenzione di beni immobili (un appartamento con relative pertinenze) per un valore stimato di circa 330 mila euro nei confronti di un pluripregiudicato di Casamassima. Il destinatario del provvedimento, emesso dal Tribunale di Bari, era già stato condannato irrevocabilmente in passato, tra l’altro, per i delitti di associazione per delinquere, estorsione, furto e ricettazione. Per tale motivo, i finanzieri hanno focalizzato la loro attività di indagine economico-patrimoniale sull’analisi di tutte le movimentazioni finanziarie riconducibili al soggetto e al proprio nucleo familiare attraverso la consultazione di una consistente mole di documentazione bancaria nonché di altra custodita presso diversi Uffici.

I precedenti giudiziari del prevenuto erano tali da delineare la pericolosità dell’uomo il quale, come emerso dagli accertamenti condotti dai militari delle Fiamme Gialle su delega della Procura della Repubblica di Bari, ha evidenziato un tenore di vita e disponibilità patrimoniali del tutto sproporzionati e non coerenti rispetto ai redditi dichiarati al Fisco, risultati frutto dei proventi illeciti accumulati negli anni e derivanti dai gravi delitti commessi (secondo l’impostazione accolta dal Tribunale di Bari, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa). Tali beni, già oggetto di sequestro di prevenzione nel mese di gennaio 2025, sono stati, pertanto, sottoposti a confisca (non ancora definitiva) su disposizione della competente Sezione del locale Tribunale ed eseguita dai Finanzieri della Tenenza di Putignano.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).