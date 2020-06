PALERMO (ITALPRESS) – “Cinque anni sono passati dal primo congresso nazionale in cui nasceva la Federazione Confintesa Sanità. Oggi, per la nostra Federazione è un giorno importante, il 5 giugno del 2015 nasceva infatti con un congresso democratico e partecipato”. Così il segretario nazionale Confintesa Sanità, Domenico Amato, in merito ai primi cinque anni dalla nascita della Federazione.

“Avrei voluto festeggiare questa giornata con un evento, ma le circostanze, per ovvi motivi, non me lo hanno consentito, ma naturalmente ci rifaremo il prossimo anno – aggiunge -. Voglio ringraziare uno ad uno quelli che hanno creduto a questo progetto e con un pizzico di amarezza pure quelli che non ci hanno creduto, ma che all’inizio erano i paladini di questa nuova realtà, diventata importante nel cotesto Nazionale. Voglio ricordare, inoltre, tutti i successi ottenuti in questi anni, come la stipula per adesione dei Ccnl Aris ed Aiop, e la rappresentatività cresciuta in maniera esponenziale in varie strutture. Voglio inoltre ricordare l’espansione che vi è stata sul territorio nazionale anche rispetto a quel primo Consiglio Nazionale, dove già vi erano esponenti di Confintesa Sanità della Lombardia, del Piemonte a cui si sono recentemente aggiunti il Lazio e l’Emilia Romagna, la Calabria e il Veneto”. “Questi primi 5 anni – sottolinea – li voglio dedicare a una persona cara che non c’è più, che si è speso e ha dato tanto al nostro sindacato, il dottore Franco Baldi”.

