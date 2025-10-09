Home Video News Economia Confindustria Energia, all’assemblea focus su autonomia strategica Ue
Confindustria Energia, all’assemblea focus su autonomia strategica Ue
ROMA (ITALPRESS) - Il contesto globale sempre più instabile e la sfida dell’autonomia energetica. Questi alcuni dei temi al centro della Terza Conferenza Annuale di Confindustria Energia. A sottolineare la delicatezza dell’attuale fase geopolitica il presidente della Federazione, Guido Brusco. Per Confindustria Energia la proposta di una legge quadro sull’energia, fondata sui principi di neutralità tecnologica e neutralità sociale, rappresenta un passaggio chiave. mec/sat/gtr