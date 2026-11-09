Confimprese Palermo, Felice “Insieme per mettere l’impresa al centro”

PALERMO (ITALPRESS) - "Mettiamo insieme due storie che hanno caratterizzato negli ultimi anni l'attività sindacale a Palermo. Quello che ci unisce è l'idea di mettere l'impresa al centro di tutto. Siamo sempre stati dalla parte delle imprese e continueremo questo percorso su tanti fronti che non riguardano solo Palermo ma anche la Sicilia, dalla semplificazione amministrativa al miglioramento del rapporto tra impresa e formazione, in modo da avere soggetti più qualificati anche in attività più complesse". Lo ha detto Giovanni Felice, presidente Confimprese Palermo. xv6/pc/gtr