CAGLIARI (ITALPRESS) – Sarà ancora “Medio” per la giornata di domani, domenica 5 luglio, il rischio per il pericolo di incendio nella zona di Cagliari, secondo quanto risulta dal nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale. La pericolosità è caratterizzata dal colore “Giallo” e le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei della Regione.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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