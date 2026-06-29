Confedilizia alla “Corrinsieme” di Santa Caterina dello Ionio

CATANZARO (ITALPRESS) – Anche Confedilizia ha partecipato alla ventesima edizione della Corrinsieme, la manifestazione podistica svoltasi nel circuito cittadino di Santa Caterina dello Ionio. A rappresentare l’organizzazione, a nome del presidente nazionale di Confedilizia, è stato l’avvocato Sandro Scoppa, componente del direttivo nazionale della Confederazione e presidente di Confedilizia Calabria e di Confedilizia Catanzaro. La competizione, valevole come quarta prova regionale del Campionato di corsa su strada Master, ha richiamato atleti provenienti da diverse regioni italiane e alcuni affermati corridori internazionali, confermandosi come uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell’estate calabrese.

A conquistare la vittoria nella gara maschile è stato l’atleta del Burundi Jean Marie Vianney Nyiomuzika, tesserato con l’Atletica Libertas Unicusano Livorno, protagonista di una spettacolare rimonta nell’ultimo giro. Al secondo posto si è classificato l’azzurro Luca Alfieri, seguito dal keniano Nonface Fundi Njiru. Nella competizione femminile si è imposta Adeline Musabyeyezu, dell’Orecchiella Garfagnana, davanti a Mercy Jebichii e Barbara Bressi. L’appuntamento, si legge in una nota, ha registrato una notevole partecipazione di atleti appartenenti alle diverse categorie, insieme ai praticanti del fitwalking e ai numerosi appassionati che hanno preso parte alla gara non competitiva. Particolarmente significativa anche la finalità solidale dell’iniziativa: l’intero ricavato delle iscrizioni è stato devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

“La Corrinsieme rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa unire le persone, rafforzare il senso di comunità e contribuire alla conoscenza e alla promozione del territorio – ha dichiarato Sandro Scoppa, intervenuto a nome del presidente nazionale di Confedilizia -. Manifestazioni ben organizzate e capaci di richiamare atleti, accompagnatori e visitatori accrescono l’attrattività dei centri calabresi e producono ricadute positive anche per le attività economiche, per il settore turistico e per l’intero sistema dell’accoglienza”.

Confedilizia, sottolinea la nota, esprime il proprio apprezzamento al Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido, presieduto da Santino Mineo, al comitato organizzatore guidato da Gino Caporale, agli organizzatori Domenico Carone e Domenico Carioti, all’Amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio, guidata dal Sindaco Francesco Severino, alle associazioni, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Un ruolo importante nella diffusione e nella valorizzazione della manifestazione è stato svolto anche dai media partner l’agenzia di stampa Italpress e L’Opinione delle Libertà. La Corrinsieme, evidenzia la nota, ha celebrato nel migliore dei modi un percorso iniziato nel 1995, confermando la capacità dello sport di promuovere partecipazione, solidarietà e valorizzazione delle comunità locali.

– foto ufficio stampa Confedilizia Calabria –

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