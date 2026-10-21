Confapi Milano, Nicola Spadafora rieletto presidente all’unanimità

MILANO (ITALPRESS) – L’Assemblea di CONFAPI Milano, riunitasi giovedì 15 ottobre scorso per il rinnovo delle cariche associative, ha rieletto all’unanimità Nicola Spadafora alla Presidenza dell’associazione per il triennio 2026-2029. Avvocato cassazionista ed Equity Partner dello studio legale internazionale Tonucci & Partners, Spadafora guida l’associazione datoriale dal 2017. La riconferma apre una nuova fase per rafforzare la rappresentanza delle piccole e medie imprese della città metropolitana, attraverso ascolto, servizi, competenze e opportunità concrete di collaborazione.

Nel suo intervento davanti all’Assemblea, Spadafora ha ripercorso i nove anni di lavoro dedicati al rilancio dell’associazione e al consolidamento della sua credibilità. Ha ricordato la gestione prudente delle risorse, il contributo volontario dei consiglieri e la crescita delle attività realizzate insieme a collaboratori e partner. Nel triennio appena concluso, secondo quanto illustrato dal Presidente, CONFAPI Milano ha organizzato in media otto incontri l’anno, gratuiti per i partecipanti e sostenuti grazie ai partner, affrontando temi quali accesso al credito, passaggio generazionale, compliance, cybersecurity, digitalizzazione e intelligenza artificiale. Il Presidente ha sottolineato anche il carattere gratuito dell’impegno svolto da lui e dai componenti del Consiglio Direttivo, senza addebitare all’associazione spese personali durante il periodo della sua presidenza.

Una scelta che, come ha ribadito nella comunicazione all’Assemblea, nasce dalla convinzione che un incarico associativo sia un servizio, mai un privilegio. Nessun imprenditore deve sentirsi solo: è il messaggio con cui Spadafora ha sintetizzato la visione per il nuovo mandato. Nel discorso ha richiamato le difficoltà quotidiane delle PMI, dalla burocrazia all’accesso al credito, fino agli investimenti in innovazione, competenze e nuovi mercati: “In questo scenario il rischio più grande per un piccolo imprenditore è sentirsi solo” ha affermato Spadafora. La prospettiva è quella di una CONFAPI Milano sempre più capace di rappresentare una casa comune per gli imprenditori: un luogo di ascolto, confronto e relazioni, nel quale condividere esperienze, problemi, soluzioni e opportunità. Per il prossimo triennio, le direttrici indicate riguardano crescita delle imprese, innovazione, competenze, giovani e rafforzamento del dialogo con il territorio.

Nel passaggio conclusivo dell’intervento, pronunciato prima del voto, Spadafora ha chiesto agli associati non soltanto fiducia personale, ma partecipazione attiva: “Non vi chiedo soltanto di rinnovarmi la fiducia, vi chiedo piuttosto di condividere un progetto che metta al centro le imprese, che valorizzi le persone, che investa sui giovani e contribuisca a rendere più forte e più competitivo il nostro territorio. Abbiamo costruito molto, possiamo costruire ancora di più”, ha aggiunto, richiamando il valore del lavoro di squadra e di una responsabilità che non può essere affidata al solo Presidente.

– Foto ufficio stampa Confapi Milano –

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