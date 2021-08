Peugeot Electric Experience partito da Milano il 4 giugno scorso e conclusosi qualche giorno fa a Bari, ha fatto parlare di sè. Un impegno quello di Peugeot per un nuovo concetto di mobilità che è stato raccontato anche in occasione del primo appuntamento di Meet the Medi. Il roadshow ideato dalla Casa del Leone, ha toccato 16 città italiane su un percorso di oltre 3.000 km lungo lo stivale per accompagnare la transizione energetica nel nostro paese. Un racconto di cosa significhi oggi cogliere la grande opportunità dall’elettrificazione e dei nuovi confini della mobilità: approfondimenti, domande ma, soprattutto, tante risposte sul tema dell’elettrico, con la possibilità di provare la gamma LEV e tuffarsi in una nuova dimensione dell’auto. Un mese e mezzo di attività che sono state affiancate da importanti momenti istituzionali come la cerimonia di consegna delle prime 30 PEUGEOT e-208 alla Guardia di Finanza mentre la tappa conclusiva del tour a Bari di pochi giorni fa è stata al centro anche dell’incontro “La ripartenza – liberti di pensare” cui hanno partecipato anche il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Presidente del Senato oltre che Stefano Accorsi, Peugeot brand Ambassador.

Più di 27 milioni di utenti social raggiunti in un mese, con 200 mila interazioni e 2 mila clienti che hanno visitato il motorhome e che stanno valutando la scelta di un prodotto 100% elettrico o plug-in hybrid. Oltre 1.000 test drive realizzati sulla gamma LEV Peugeot per 4 mila km complessivi e 4.200 kW di energia elettrica ricaricata. Numeri significativi che confermano il grande interesse per la transizione energetica dimostrato dagli italiani anche in tutte le tappe del tour.

(ITALPRESS).