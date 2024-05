Con “Up2Stars” Intesa Sanpaolo al fianco delle startup innovative

MILANO (ITALPRESS) - Dalle soluzioni per la prevenzione degli incidenti stradali a sistemi evoluti per la gestione dei parcheggi; dai dispositivi di IoT per il monitoraggio di strutture e infrastrutture urbane come edifici, ponti e gallerie, all’impiego della Generative AI per separare i rifiuti. Dieci startup sono state protagoniste a Milano all’ultimo demo day di “Up2Stars”, il programma del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicato a crescita, accelerazione e networking delle imprese più promettenti. col/fsc/gsl