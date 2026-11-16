“Con te, per tutta la partita”: Allianz celebra la partnership con Jannik Sinner

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il grande successo dell’evento “Be Like Sinner” in Torre Allianz a Milano con Jannik Sinner, Global Brand Ambassador di Allianz, e il CEO di Allianz Italia Giacomo Campora, è on air dal 12 novembre il nuovo spot pubblicitario prodotto da Allianz Italia “Con te, per tutta la partita – With you for the long game”.

Con questa campagna, Allianz Italia anticipa la piattaforma di comunicazione globale del Gruppo Allianz “Be Like Sinner” che verrà lanciata nel 2027 e accompagnerà la partnership con Jannik Sinner a livello internazionale. Lo spot “Con te, per tutta la partita – With you for the long game” lanciato in Italia racconta il coraggio di Jannik Sinner: la decisione necessaria di fermarsi per tornare in campo più forte.

In uno spazio astratto ed essenziale, l’altoatesino è seduto in cima a una monumentale pila di oltre 6.000 palline da tennis: un’immagine potente che rappresenta il suo percorso sportivo e tutto il lavoro che lo ha portato in vetta al tennis mondiale.

La storia di Jannik Sinner diventa anche un messaggio universale: prendersi cura di sé significa fare una scelta consapevole per il proprio futuro. Lo spot si chiude con il messaggio che racchiude tutta la forza della campagna: “Il futuro si gioca oggi. Preparati con Allianz”.

“Con questa nuova campagna – ha spiegato Carlo Balzarini, Head of Market Management & Network Communication di Allianz S.p.A. – vogliamo raccontare, attraverso l’esempio di Jannik Sinner, quanto i nostri valori comuni siano fondamentali nello sport così come nella vita. Anche un momento di difficoltà può diventare parte di un percorso di crescita, se sappiamo fermarci, prenderci cura di noi stessi e prepararci con fiducia a ciò che verrà. È un messaggio universale, che Jannik incarna con grande autenticità e che sentiamo profondamente vicino ad Allianz: essere al fianco delle persone nel tempo, aiutandole ad affrontare gli imprevisti e a costruire e proteggere il proprio futuro. Perché il futuro si gioca oggi, dentro e fuori dal campo”.

La campagna “Con te, per tutta la partita – With you for the long game” è on air in tv da giovedì scorso e proseguirà per oltre due settimane sulle principali emittenti televisive nazionali e satellitari, con una presenza nei principali programmi di news e intrattenimento e durante gli eventi sportivi.

La pianificazione, curata da WPP Media, prevede inoltre una presenza sulle piattaforme digitali e social e consentirà di raggiungere oltre 35 milioni di italiani. Lo spot è stato realizzato da Allianz Italia in collaborazione con l’agenzia creativa Ogilvy Italia, la casa di produzione Indiana Production e il director Gus St Clair. Contestualmente alla campagna, Allianz Italia ha lanciato la nuova polizza “Allianz Sports-Tennis & Padel Edition” con Sinner volto della comunicazione: è dedicata agli appassionati che praticano i due sport a livello amatoriale o agonistico, purché non a livello professionistico.

Le coperture sono estese a infortuni, responsabilità civile, furto o danneggiamento dell’attrezzatura e rimborso dei costi sportivi non goduti a seguito di infortunio.

-Foto IPA Agency-

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