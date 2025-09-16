Con Preceon–Smart Corn System il futuro del mais si sviluppa in Italia

VICENZA (ITALPRESS) - Un innovativo sistema che punta a rivoluzionare il futuro della coltivazione del mais: è Preceon - Smart Corn System, un alleato per gli agricoltori in un contesto sempre più sfidante con l’aumento della domanda alimentare, i cambiamenti climatici e gli obiettivi di sostenibilità. La presentazione di Preceon - Smart Corn System, messo a punto da Bayer, è avvenuta alla Dallas Farm Società Agricola di Pozzoleone, in provincia di Vicenza, durante l’ultimo dei nove appuntamenti che si sono svolti nelle zone più vocate alla maiscoltura e all’allevamento come in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. f29/fsc/gsl