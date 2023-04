ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell’evento Let’s go Beyond, il Gruppo Toyota in Italia ha illustrato il suo approccio multi-tecnologico verso la transizione energetica e la completa neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2040. Il Gruppo ha così approfondito la sua strategia di sostenibilità ambientale di lungo termine lanciata già nel 2015: Toyota Environmental Challenge 2050. Un piano d’azione volto a garantire un impegno concreto per la tutela ambientale e la mobilità sostenibile in linea con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. L’obiettivo è limitare gli impatti del business sull’ambiente, monitorando e agendo lungo tutta la catena del valore. “In Toyota crediamo che vincere la sfida nel raggiungimento della neutralità carbonica sia fondamentale per garantire un futuro di prosperità al nostro pianeta. In qualità di leader da 25 anni nel campo dell’elettrificazione, dimostriamo da sempre un impegno straordinario nell’immaginare e sviluppare quanto necessario per riuscire in questa sfida. Tutto ciò attraverso il nostro costante contributo alla realizzazione di una società sostenibile e inclusiva, grazie a soluzioni di mobilità innovative ed elettrificate e a nuovi servizi, per consentire a tutti di muoversi senza barriere e limitazioni, in totale sicurezza e rispetto per l’ambiente, senza lasciare indietro nessuno” ha dichiarato Luigi Ksawery Lucà, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia.

Un impegno che si concretizza nella visione denominata “Let’s Go beyond”, in base alla quale l’obiettivo delle zero emissioni rappresenta solo una tappa intermedia verso un futuro in cui spostarsi renda il mondo un luogo migliore. Un percorso ulteriormente rafforzato con la strategia sui veicoli elettrici a batteria, che rappresentano oggi una delle opzioni più promettenti per raggiungere la neutralità carbonica. Inoltre, elemento fondamentale di questa visione è l’utilizzo dell’idrogeno che concretizza l’ambizione di andare “oltre” le emissioni zero, e di contribuire non solo alla costruzione di un mondo migliore ma anche a produrre felicità per tutti, anche grazie al miglior utilizzo di questo importante vettore energetico: “Ciò che stiamo sperimentando oggi – in relazione all’importanza degli approvvigionamenti da fonti energetiche – motiva sempre più l’approccio multi-tecnologico che Toyota persegue nella strategia di elettrificazione, per poter offrire ai nostri clienti in tutto il mondo un ampio ventaglio di soluzioni, con una forte attenzione alle tecnologie come l’elettrico puro e l’idrogeno che, se prodotti da fonti rinnovabili, ci permetteranno di ridurre il più possibile e il prima possibile le emissioni di CO2 derivanti dalla mobilità”.

L’innovazione continua ad essere una caratteristica fondamentale dei prodotti ma anche dei servizi Toyota che permettono di aumentare l’offerta di benefici che il Gruppo trasmette ai clienti. “Espressione di questa spinta verso l’innovazione è l’ecosistema WeHybrid che, grazie all’impegno comune di tutte le società Toyota in Italia, si arricchisce di nuovi elementi riscuotendo successo sul mercato ma, soprattutto, trasformando il Cliente in un vero e proprio Ambassador della tecnologia delle nostre vetture in quanto testimone dei concreti benefici che si traggono da un utilizzo virtuoso delle nostre soluzioni elettrificate”. Un ulteriore pilastro della visione “Let’s Go Beyond” che incarna l’ambizione di Toyota di proseguire la sua trasformazione in “Mobility Company” assicurando a tutti piena libertà di movimento senza barriere e limitazioni, in totale sicurezza e rispetto per l’ambiente è rappresentato dal brand KINTO: terzo brand globale del Gruppo Toyota che rivoluziona il mondo della mobilità offrendo servizi inclusivi, digitali e sostenibili – dal noleggio a lungo termine, all’abbonamento flessibile, dal car sharing al car pooling fino alle app multimodali – per spostarsi in mondo semplice, intelligente e rapido, sempre e ovunque.

“Kinto rappresenta la sfida del Gruppo Toyota nel percorso di trasformazione verso la Mobility Company grazie a innovative soluzioni di mobilità in un contesto in continua evoluzione. Per vincere questa sfida è fondamentale porre al centro le persone, comprendere le nuove esigenze di mobilità con l’obiettivo di produrre esternalità positive per tutti, frutto di un combinato utilizzo virtuoso delle tecnologie elettrificate e delle piattaforme di mobilità. Kinto ne è un esempio concreto, è l’affermazione di un sistema di valori che si traduce in un ventaglio di servizi per le persone, le aziende, le comunità e le istituzioni. La visione di Kinto prevede la creazione di un ecosistema di mobilità aperto, sinonimo di inclusivo e affidabile, semplice e intuitivo oltre che sostenibile, con l’obiettivo di consentire la facilità di movimento semplice e veloce, per tutti, senza lasciare indietro nessuno.” ha affermato Mauro Caruccio, CEO di Toyota Financial Services Italia e Presidente e CEO di Kinto Italia

A partire dallo scorso anno il brand Kinto ha conosciuto una nuova fase di espansione in Italia caratterizzata da una maggiore prossimità al territorio con l’obiettivo di delineare insieme ai Concessionari della rete Toyota e Lexus un modello di mobilità sostenibile presente presso le comunità locali. Grazie a questa collaborazione si è in grado oggi di offrire una gamma olistica di soluzioni di mobilità, 5 servizi che coprono nell’arco temporale che va da pochi minuti a 72 mesi tutte le esigenze di mobilità di privati, aziende, comunità ed istituzioni sia in termini di utilizzo dei veicoli elettrificati Toyota e Lexus che di accesso a piattaforme di mobilità pubblica e condivisa.

Un’offerta davvero ampia e integrata che in meno di tre anni è stata scelta con successo da 50 mila utenti in Italia e che ribadisce l’obiettivo di essere un Mobility Provider in grado di soddisfare le esigenze di spostamento di ogni cliente per costruire su misura la soluzione migliore di mobilità e garantire libertà di movimento a tutti.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).