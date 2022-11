ROMA (ITALPRESS) – Ford Pro ha presentato il Ranger Platinum, il pick-up dalle caratteristiche premium che alza l’asticella del lusso all’interno della famiglia Ranger. Il nuovo Ranger Platinum si pone al vertice della gamma della nuova generazione del pick-up più venduto in Europa e in Italia. I dettagli e le finiture esterne esclusive esaltano il design già caratteristico del Ranger e si abbinano a un abitacolo rifinito in pelle, elegante e contemporaneo. Il potente motore turbodiesel V6 da 3.0 litri di Ford da 240 CV abbinato a una trasmissione migliorata e appositamente progettata, si combinano per offrire prestazioni fluide e una guida più agile. La coppia eccezionale consente, inoltre, di trasportare carichi in tutta sicurezza e trainare fino a 3.500 kg.

“Il Ford Ranger ha definito gli standard di prestazioni, versatilità ed efficienza all’interno del segmento dei pick-up proponendo un rinnovato concetto di lusso. Il nuovo e straordinario Platinum è pensato per i clienti che apprezzano il livello di comfort e tecnologia delle vetture premium, ma che si affidano alla robustezza e alla massima produttività per il loro lavoro, che fanno del Ranger il leader delle vendite di pick-up in Europa”, ha dichiarato Hans Schep, General Manager Ford Pro Europa. E’ possibile ordinare il Ranger Platinum in Europa. L’inizio della produzione del nuovo modello è previsto per marzo 2023, con le prime consegne a partire dalla tarda primavera.

foto: ufficio stampa Ford Italia

(ITALPRESS).