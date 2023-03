Con il docufilm “Pandelleria” Fiat celebra l’intramontabile city car

Panda ha portato Fiat alla leadership europea nel segmento delle city car. Per celebrare e coinvolgere la sua community, il marchio torinese ha realizzato il docufilm "Pandelleria", che, come suggerisce il titolo, è stato girato a Pantelleria, l'isola siciliana famosa per le sue bellezze naturalistiche e anche per essere il luogo con la più alta densità di Panda nel mondo. tvi/red