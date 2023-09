TORINO (ITALPRESS) – In occasione della “Settimana europea della mobilità sostenibile”, in programma dal 16 al 22 settembre, il brand del Double Chevron propone, con il supporto di Stellantis Financial Services, Citroen Easy Go, la nuova formula di leasing dedicata ai modelli e-C4 ed e-C4 X destinata ai clienti privati. Grazie a un canone accessibile e alla wallbox inclusa per la ricarica domestica, infatti, tutti potranno beneficiare dei vantaggi di un veicolo elettrico “senza pensieri” e in totale libertà. Con un canone mensile a partire da 199 euro e un anticipo di 2.500 euro, ad esempio, è possibile mettersi subito al volante di una Citroen e-C4 con motore elettrico 100 kW 136cv S&S Feel. E dopo tre anni, il cliente è libero di decidere se sostituire l’auto, riscattarla oppure restituirla senza oneri aggiuntivi, se non l’addebito di un costo pari a 0,05 euro/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 15.000 km totali. Nell’offerta è inclusa la Wallbox, l’innovativo dispositivo compatto di ricarica, che si monta a parete, studiato per la ricarica domestica dei veicoli elettrici. Dunque, Citroen allontana la famigerata ansia da ricarica, uno dei maggiori dubbi dei clienti che stanno pensando di passare a una vettura elettrica. Progettata per soddisfare le esigenze della vita quotidiana, l’attuale gamma elettrica di e-C4 ed e-C4 X consente di offrire una soluzione di mobilità elettrica accessibile e adatta a tutti i tipi di viaggio. Di recente sui due modelli è stato lanciato il nuovissimo motore da 115 kW (156 CV) abbinato a una nuova batteria a chimica avanzata da 54 kWh che può raggiungere un’autonomia di 420 km secondo il ciclo WLTP. Ovviamente, il cliente può equipaggiare la sua vettura con il propulsore da 100 kW (136 CV), batteria da 50 kW e autonomia fino a 360 km. Citroen Easy Go riflette quindi la volontà del brand di supportare e guidare la transizione energetica verso una mobilità più green, all’insegna dei suoi valori fondanti: accessibilità, sostenibilità, semplicità e audacia. Inoltre, con la struttura finanziaria proposta con Stellantis Financial Services il passaggio all’elettrico risulta persino più conveniente rispetto alle motorizzazioni termiche. Infatti, se si considerano voci come l’Ipt, l’assicurazione, il carburante o la manutenzione, e-C4, la versione elettrica conviene di quasi 3.000 euro sulla durata del finanziamento, rispetto a C4 Pure Tech 130 Feel Pack, versione a benzina. Inoltre, l’offerta Citroen Easy Go beneficia dell’incentivo statale di 5.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo di categoria M1 rispettati i requisiti previsti dal contributo statale.

