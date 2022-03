Comuni montani, in Abruzzo misure di sostegno contro lo spopolamento

Un assegno di natalità e incentivi per nuovi residenti nei comuni montani. Si tratta di misure specifiche di sostegno per favorire l’aumento delle nascite e incentivare trasferimenti di residenza, presentate a L’Aquila, in una conferenza stampa, dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio. scs/mgg/gtr