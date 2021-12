Comunali Palermo, Micari “Pronto a dare il mio contributo”

"Sono disponibile a contribuire con le mie idee e la mia esperienza gestionale alla elaborazione di una proposta progettuale per la città". A dirlo Fabrizio Micari, ex rettore dell'Università di Palermo, parlando nel corso di un'intervista all'Italpress della possibilità di "scendere in campo" per le Amministrative della prossima primavera nel capoluogo siciliano. fsc/gtr