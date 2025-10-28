Completato l’iter per la nomina di 8 presidenti delle Autorità di Sistema Portuale

ROMA (ITALPRESS) – Col via libera della Commissione Ambiente del Senato si completa l’iter istituzionale per la nomina degli otto presidenti delle Autorità di Sistema Portuale. L’ultimo passaggio sarà la firma del decreto da parte del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Si tratta di Giovanni Gugliotti (Mar Ionio), Francesco Benevolo (Mar Adriatico Centro Settentrionale), Davide Gariglio (Mar Tirreno Settentrionale), Raffaele Latrofa (Mar Tirreno Centro Settentrionale), Eliseo Cuccaro (Mar Tirreno Centrale), Matteo Gasparato (Mar Adriatico Settentrionale), Paolo Piacenza (Mar Tirreno Meridionale e Ionio), Domenico Bagalà (Mar di Sardegna). Il ministro Salvini rivolge ai nuovi presidenti “gli auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza di una gestione efficiente, moderna e sostenibile dei porti, in stretta collaborazione con il mondo delle imprese e con i territori”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).