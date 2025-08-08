Compilati i calendari di Serie D 2025/26, si parte il 7 settembre

ROMA (ITALPRESS) – Il Dipartimento Interregionale ha reso noti i calendari dei nove giorni della Serie D 2025/2026. La regular season del campionato si svilupperà in trentaquattro giornate dal 7 settembre al 3 maggio, con la sosta invernale a dividere i gironi di andata (7 settembre-21 dicembre) e ritorno (4 gennaio-3 maggio). Tra il 9 e il 21 marzo secondo stop in agenda per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Con tutti i raggruppamenti a diciotto squadre, scendono a due i turni infrasettimanali in programma in questa stagione: il 24 settembre, in occasione della quarta giornata, e il 2 aprile, con la trentesima giornata anticipata per le festività pasquali. Ecco, invece, come cambierà l’orario ufficiale delle gare: dal 7 settembre al 19 ottobre (1^-7^ giornata) si giocherà alle ore 15, dal 26 ottobre al 22 marzo (8^-28^ giornata) alle ore 14.30, infine dal 29 marzo al 3 maggio (29^-34^ giornata) l’orario tornerà alle ore 15.

– Foto sito web LND –

(ITALPRESS)