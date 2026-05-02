Avanti Lakers e New York, Toronto e Detroit forzano la serie a gara-7: il resoconto Nba

ROMA (ITALPRESS) – I Los Angeles Lakers volano in semifinale di Western Conference. Scampato il pericolo di gara-7, i gialloviola passano a Houston 98-78 e chiudono 4-2 la serie con i Rockets. LeBron James trascinatore con 28 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Buone prove anche per Rui Hachimura (21 punti) e Austin Reaves (15 punti). Assente Kevin Durant, ai texani non basta la doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi di Alperen Sengun per evitare l’eliminazione al primo turno del playoff. Prosegue la post season dei Lakers, che se la vedranno in semifinale con gli Oklahoma City Thunder.

Definito tutto il quadro a Ovest, con dall’altra parte del tabellone Spurs contro Timberwolves. Minnesota, infatti, fa fuori Denver (110-98) con 32 punti e 10 rimbalzi di McDaniels e dominando nel pitturato, dove Gobert, Randle e Reid combinano 64 punti e 50 rimbalzi contro i 40+33 dei Nuggets. Il solito Jokic (28 punti, 10 assist e 9 rimbalzi) prova a tenere su la baracca ma Murray viene limitato a 12 punti con 4/17 dal campo da McDaniels.

A Est solo New York riesce a chiudere i conti mentre sono i bilico le altre tre serie. I Knicks dominano ad Atlanta (140-89), con la partita già finita all’intervallo lungo (+47, record): 29 punti di Anunoby in 27 minuti, seconda tripla doppia nella serie per Towns (12+11+10). Animi accesi in campo, con Dyson Daniels e Mitchell Robinson che vengono alle mani scatenando una rissa prima di essere espulsi entrambi.

Succede di tutto a Toronto, con i Raptors che riescono a forzare gara-7 contro Cleveland. Dopo un overtime è la tripla allo scadere di RJ Barrett a regalare vittoria (112-110) e gara-6 ai canadesi, che difendono il fattore campo e si giocheranno tutto in Ohio. Sponda Cavs sono 26 punti e 14 rimbalzi per Evan Mobley e 24 per Donovan Mitchell, ma la qualificazione in semifinale è rimandata.

Si va a gara-7 anche tra Orlando e Detroit. Reazione dei Pistons, che si trovavano spalle al muro sul 3-1 per i Magic e si guadagnano la possibilità di giocarsi l’accesso alla semifinale sul proprio parquet. Successo agevole per Detroit, che doma 93-79 Orlando grazie a un Cade Cunningham da 32 punti e 10 rimbalzi. Lo segue Tobias Harris con 22 punti e 10 rimbalzi. Serata storta al tiro per i Magic. Paolo Banchero chiude con 17 punti ma solamente con il 20% dal campo e un brutto 0/9 dall’arco. Per Desmond Bane 39% al tiro e 17 punti in 38 minuti sul parquet.

Servirà gara 7 anche fra Philadelphia e Boston: ci pensano Maxey (30 punti) e il redivivo George (23 punti) a stendere i Celtics per 106-93 rimandando il verdetto finale al TD Garden. I Sixers sognano l’impresa e potrebbero diventare la prima squadra dal 1959 a vincere una serie play-off dopo aver perso due partite con oltre 30 punti di distacco: gli ultimi a riuscirci furono i Minneapolis Lakers contro i St.Louis Hawks.

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