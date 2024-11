Compie 106 anni l’Aula della Camera progettata da Basile

ROMA (ITALPRESS) - 'Compleanno' per l'Aula di Montecitorio. Il 20 novembre 1918 l'Assemblea della Camera dei deputati si riuniva per la prima volta nella nuova Aula progettata e realizzata dall'architetto palermitano Ernesto Basile, dopo dieci anni di lavoro. L'inaugurazione seguiva di pochi giorni la fine della prima guerra mondiale. In queste immagini un 'volo' sull'esterno di Montecitorio e sull'emiciclo, con i documenti dell'epoca, a partire dall'agenda di Basile, che conserva annotato l'appuntamento con l'inaugurazione. sat/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati)