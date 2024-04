COMO (ITALPRESS) – Prosegue l’attività svolta dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso i valichi di confine con la Confederazione elvetica. Lo scorso fine settimana, presso il valico autostradale di Brogeda, è stato sottoposto a controllo un soggetto di origini kosovare, residente in Svizzera, che si accingeva a fare ingresso in Italia. Considerato lo stato di agitazione di quest’ultimo, si è deciso di approfondire il controllo che ha permesso di rinvenire una pistola semiautomatica parabellum con 8 colpi calibro 9×19 mm, pronta all’uso in quanto il caricatore – carico – era inserito all’interno dell’arma senza alcuna sicura. (ITALPRESS).

Foto: Guardia di Finanza Como