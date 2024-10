COMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, ha denunciato in stato di libertà per il reato di atti osceni in luogo pubblico, aggravato dalla frequente presenza di soggetti minori, una coppia di francesi, lui 55enne e lei 23 anni, entrambi residenti in Francia. Nel pomeriggio di sabato, una volante è stata inviata nel parcheggio di via Bertinelli angolo via Indipendenza, davanti all’ingresso principale del Comune di Como in quanto una segnalazione giunta al 112 NUE, indicava, all’interno di un’auto con targa francese, un uomo ed una donna intenti a consumare un rapporto sessuale. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno raccolto le testimonianze di chi aveva assistito ai fatti, trovando la coppia di francesi vestiti e all’esterno dell’auto. Ricostruita interamente la vicenda e in virtù delle testimonianze acquisite, la coppia di francesi veniva accompagnata in Questura dove entrambi sono stati identificati con precisione e denunciati in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico.(ITALPRESS).

Foto: Questura di Como