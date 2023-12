ROMA (ITALPRESS) – “Draghi è una persona che stimo moltissimo e può svolgere qualsiasi ruolo. Lo dissi io stesso che poteva fare tutto. Ma non lo si tiri per la giacca e non si usi il suo nome per altri scopi. Non si possono lanciare idee che non ci sono, perchè non mi risulta neanche che ci sia una proposta francese”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a QN, in merito alla possibilità che l’ex premier Draghi possa essere candidatro alla guida della Commissione europea secondo una proposta avanzata dal presidente francese Macron.

“Nessuna preclusione, ma ci sono regole che vanno seguite. Ci sono i Trattati. I commissari li nomina il governo di ciascuno Stato e il presidente deve essere scelto dal consiglio tenendo conto dei risultati elettorali. Come è facile immaginare credo proprio che dal risultato del voto verranno confermate tutte le possibilità di un candidato del Ppe”, conclude Tajani.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

