Papa Leone XIV “La libertà di stampa è un diritto spesso violato”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall’Unesco, Purtroppo questo diritto è spesso violato in modo a volte flagrante a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza”. Così Papa Leone XIV dopo la preghiera del Regina Caeli in piazza San Pietro.

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