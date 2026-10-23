Commercio internazionale, Sefcovic “L’Europa difenderà le imprese e aprirà a nuovi mercati”

MILANO (ITALPRESS) – “Il nostro impegno a favore di un commercio libero ed equo resta più saldo che mai. E questo impegno deve produrre risultati”. È il messaggio lanciato da Maros Sefcovic, commissario europeo al Commercio e alla Sicurezza economica, intervenuto alla quarta edizione del Forum del Commercio Internazionale, organizzato da ARcom a Milano. In uno scenario caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e incertezze economiche, Sefcovic ha ribadito il ruolo strategico dell’Unione europea, primo operatore commerciale mondiale con il 16% degli scambi globali di beni e servizi.

Un ruolo fondamentale anche per l’Italia, che lo scorso anno ha registrato esportazioni per 643 miliardi di euro. Il commissario ha sottolineato la necessità di rafforzare la competitività delle imprese europee attraverso nuovi accordi commerciali, diversificazione dei mercati e strumenti di tutela contro la concorrenza sleale. Particolare attenzione è stata dedicata ai rapporti con le principali economie mondiali.

Se gli Stati Uniti restano il primo partner commerciale dell’Unione europea, con un quadro di maggiore stabilità garantito dalla dichiarazione congiunta dello scorso anno, più complessa appare la relazione con la Cina. Šefcovic ha definito “insostenibile” l’attuale situazione, annunciando una missione a Pechino nei prossimi giorni per negoziare condizioni di concorrenza più equilibrate a tutela delle imprese europee.

Tra le priorità indicate anche il rafforzamento della rete di accordi di libero scambio, la riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio e la riduzione delle dipendenze strategiche. Il messaggio emerso dal Forum di Milano è chiaro: l’Europa intende continuare a sostenere il libero commercio, ma con una politica commerciale sempre più attenta alla reciprocità, alla sicurezza economica e alla difesa della competitività del proprio sistema produttivo.

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