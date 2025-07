Come sta cambiando il mondo del gaming?

ROMA (ITALPRESS) - Questa settimana gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, hanno parlato con Raffaele Bottone, conosciuto come "IlSolitoMute", uno dei content creator specializzati in tecnologia e gaming più seguiti dagli adolescenti, di come sta cambiando il mondo del gaming. fsc/gtr