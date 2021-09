Considerato che nella vita possono sempre capitare degli imprevisti quando me ce se lo aspetta, è sempre una buona cosa avere da parte qualche soldo. Al giorno d’oggi però, il compito di risparmiare non è così semplice. Il costo della vita si fa sempre più caro, le spese quotidiane da sostenere sono tante e a queste si sommano anche le uscite straordinarie. Ma non bisogna comunque scoraggiarsi. Con un minimo di impegno un piccolo gruzzoletto lo si può accumulare. Nei prossimi paragrafi vedremo allora come fare a risparmiare soldi con alcuni semplici accortezze.

Trucchi per risparmiare denaro

Scopriamo insieme alcuni semplici trucchi da mettere in atto nella vita di tutti i giorni per poter riuscire a risparmiare qualche soldo.

Eliminare le spese superflue

Spesso non ce ne rendiamo conto ma tendiamo spesso a effettuare delle spese inutili che ci comportano delle uscite di denaro evitabili. Per rendersi conto delle eventuali spese eliminabili è sufficiente mettere da parte gli scontrini oltre che le ricevute di bancomat e carta di credito, facendo un sunto mensile. L’accortezza va possibilmente ripetuta per più mesi in modo tale da avere un quadro esatto della situazione.

Elaborare un budget per ogni spesa

Entrando nel dettaglio delle spese mensili è indicativamente possibile stabilire un budget per ciascuna di esse. Risparmiare risulta decisamente più semplice quando si fissa un budget da non sforare.

Attenzione ai prelievi al bancomat

In genere quando si preleva presso gli sportelli delle varie filiali della propria banca non sono previste commissioni. Lo stesso non si può dire nel caso in cui si ha l’abitudine di prelevare presso altre banche. In questo caso le commissioni possono risultare anche piuttosto alte, comportando delle uscite di denaro evitabili. Per risparmiare, meglio evitare quindi sedi bancarie diverse dalla propria.

Cambiare i contratti se necessario

Al giorno d’oggi c’è molta concorrenza tra le varie compagnie che gestiscono luce, gas, telefonia e altri servizi. È sempre buona norma tenere sotto controllo le varie offerte proposte così da valutare l’eventuale cambio di gestore, senza, naturalmente, a rinunciare a qualità e garanzie.

Risparmiare sulla spesa di tutti i giorni

È il punto di partenza basilare per chiunque si chieda come fare a risparmiare soldi. Risparmiare sulla spesa settimanale può sembrare un’impresa impossibile. Ma anche in questo caso, adottando alcune semplici strategie si può fare la differenza. Qualche esempio? Andare a comprare i beni primari al mercato rionale, fare attenzione alle promozioni, evitare anche stavolta l’acquisto di merci che risultano in realtà innecessarie.

Ulteriori suggerimenti per riuscire a risparmiare soldi

Oltre a quelli appena elencati ecco una serie di ulteriori accorgimenti da seguire per cercare di risparmiare quanto più denaro possibile:

fissare degli obiettivi di risparmio a breve termine;

a breve termine; calcolare gli acquisti in ore lavorate così da cercare di limitarsi nelle spese superflue;

portarsi il pranzo a lavoro invece di mangiare un bar, mense e ristoranti;

invece di mangiare un bar, mense e ristoranti; fare attenzione al prezzo dei prodotti al chilo;

controllare i costi della propria carta di credito evitando di usarla se sono eccessivi;

sfruttare l’ Home Banking così da non dover pagare eventuali commissioni previste allo sportello;

così da non dover pagare eventuali commissioni previste allo sportello; fissare un limite di spesa per i regali;

fare attenzione agli sprechi in casa , dall’acqua all’elettricità, cercando di limitarli il più possibile;

, dall’acqua all’elettricità, cercando di limitarli il più possibile; aprire un conto corrente con spese fisse convenienti;

con spese fisse convenienti; cercare di risparmiare benzina, prima di ogni altra cosa muovendosi a piedi o in bicicletta tutte le volte in cui è fattibile.

Presi nel loro insieme questi piccoli accorgimenti, tutti di facile realizzazione, possono contribuire e di molto a fare la differenza. Seguendoli uno a uno o almeno in parte si riuscirà pian piano a iniziare a mettere dei soldi da parte, fino al momento in cui ci si renderà conto di aver accumulato almeno un piccolo cuscinetto per far fronte a eventuali imprevisti o, a ogni modo, utile per il futuro.