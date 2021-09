Guadagnarsi uno stipendio con cui poter vivere in maniera dignitosa al giorno d’oggi sta divenendo via via sempre più difficile, anche a causa della mancanza di opportunità lavorative. Per questo motivo, e non solo, nella vita di tutti i giorni è necessario per forza di cose imparare a ottimizzare nel migliore dei modi le nostre entrate. Come? Innanzitutto adottando delle accortezze per poter risparmiare quanti più soldi possibili nei nostri acquisti giornalieri. Nei prossimi paragrafi vedremo allora insieme alcune piccole dritte su come risparmiare sulla spesa.

Imparare a fare spesa con un budget fisso

Se si riesce a imparare come risparmiare sulla spesa, a fine anno i risultati non tardano a manifestarsi, aiutando davvero a fare la differenza. Il primo passo da seguire è innanzitutto quello di cercare di stabilire un budget più o meno fisso che comprenda gli acquisti essenziali, a partire dal cibo.

Come fare per rendersi conto di quelle che sono le spese abituali che si compiono in famiglia ogni mese? È necessario prendere qualche appunto e fare un’analisi. Più nel dettaglio occorre:

tenere traccia delle spese mensili in modo tale da sapere con certezza in che tipo di acquisti vanno a finire esattamente i propri soldi;

mensili in modo tale da sapere con certezza in che tipo di acquisti vanno a finire esattamente i propri soldi; separare i costi variabili da quelli fissi;

mettere a punto un budget, mettendo in atto eventuali aggiustamenti di volta in volta.

Consigli pratici per riuscire a risparmiare sulla spesa

Ecco alcuni suggerimenti pratici che, tanto sul breve quanto sul lungo termine, aiutano una famiglia a risparmiare sulla spesa di ogni giorno, contribuendo così a ottimizzare l’economia domestica nel suo complesso.

Cucinare piatti semplici ogni volta che è possibile

Preparare ricette complesse incide notevolmente sul proprio budget destinato agli acquisti fondamentali.

Realizzare un programma settimanale dei pasti

Con un simile programma, ben delineato, si riesce a pianificare i pasti in anticipo, senza farsi mancare nulla ma restando in linea con i soldi che si hanno a propria disposizione.

Puntare sulla frutta e sulla verdura, evitando almeno una volta a settimana la carne

La carne di qualità è uno degli alimenti più costosi in assoluto. Puntando su alternative vegetariane almeno una volta settimana è possibile risparmiare sulla spesa, offrendo nel contempo un aiuto all’ambiente.

Acquistare prodotti di stagione

Una regola d’oro che dovrebbe essere scontata ma non sempre lo è. Acquistare ad esempio delle pesche in pieno inverno comporta inevitabilmente costi superiori e di molto. Ma non ci si limita alle tasche. Sappiamo bene, ormai, che comprare frutta e verdura di stagione, oltre a costare di meno, è più salutare. Si tratta quindi di una ottima abitudine che noi tutti dovremmo prendere.

Fare dei calcoli mentre si fa la spesa

Questa accortezza aiuta ad avere una panoramica chiara di quanto si spende mentre si la spesa.

Approfittare delle offerte e degli sconti

Negozi e supermercati fanno spesso delle ottime offerte. È sempre il caso di approfittarne, facendo un po’ di scorta soprattutto quando si tratta di merci che non hanno una scadenza e sono utilizzabili anche a distanza di tempo, come nel caso dei detersivi.

Confrontare i prezzi

Oggi come oggi i punti vendita sono davvero molti e per ogni tipo di esigenza. L’ideale per fare dei buoni acquisti, è cercare un buon compromesso tra qualità dei prodotti e prezzi proposti.

Non acquistare merci inutili

Spesso quando si fa la spesa si ha la tendenza ad acquistare anche merci che non sono realmente utili. Di tanto in tanto qualche vizio è accettabile. L’importante è che non diventi un’abitudine frequente.

Tenere traccia di tutte le uscite

È una delle accortezze migliori per capire dove e come si spendono i soldi nell’arco del mese. A partire da un’analisi delle spese, si può poi raddrizzare il tiro.