L’auto è uno strumento di cui non possiamo fare a meno, sia per motivi di lavoro – molto spesso – sia nella vita privata. Da alcuni anni a questa parte, il mercato automotive si è decisamente ampliato fornendo nuove possibilità, prima tra tutte l’auto elettrica. Man mano che questa tipologia di vetture si sta affermando, andando progressivamente a sostituire il vecchio parco macchine di cittadini e imprese, buona parte delle persone fa comunque ancora uso di auto alimentate a benzina o a gasolio. Il costo del comune rifornimento, purtroppo, è piuttosto consistente e ha un certo peso su chi utilizza l’auto ogni giorno per i propri spostamenti. Ma un minimo di taglio nei costi si può comunque ottenere. Nei prossimi paragrafi vedremo allora come risparmiare benzina.

Consigli pratici per risparmiare benzina

Prestando un po’ di attenzione, risparmiare benzina sulla propria auto non è poi così complicato come si possa credere di primo acchito. Elenchiamo di seguito una serie di suggerimenti pratici per raggiungere lo scopo.

Evitare accelerazioni brusche e una guida troppo sportiva

Si tratta di una delle regole numero uno per cercare di risparmiare benzina. La guida sportiva piace a molti conducenti ma comporta un consumo maggiore di combustibile. Non solo di benzina ma anche di gasolio. Ciò si deve al fatto che la guida sportiva costringe il motore a sottoporsi a delle prestazioni elevate.

Moderare la velocità

È la seconda buona prassi da seguire nel tentativo di risparmiare carburante. Mantenere una velocità costante e moderata permette di abbattere i costi necessari per il rifornimento. Le velocità elevate, infatti, accrescono notevolmente le resistenze aerodinamiche e di conseguenza il consumo di benzina o gasolio.

Verificare la pressione degli pneumatici

Viaggiare con gli pneumatici sgonfi determina una maggiore superficie di contatto tra le gomme e l’asfalto. Si viene quindi a produrre un maggior grado di resistenza che comporta un consumo superiore di benzina o di gasolio.

Fare attenzione al climatizzatore

Nelle torride giornate estive, muoversi in auto con il climatizzatore acceso è spesso una necessità. Un bisogno a cui tuttavia si deve mettere un minimo di freno, quando possibile, se si desidera riuscire a risparmiare benzina. Il condizionamento dell’abitacolo è responsabile del consumo di un surplus di energia. Nel momento in cui si raggiunge la temperatura ideale è quindi preferibile spegnere il climatizzatore, in modo tale da evitare un lavoro extra al motore dell’auto.

Chiudere i finestrini

Il semplice gesto di tenere i finestrini chiusi mentre ci si muove in auto permette di risparmiare sul carburante. Con i finestrini aperti, difatti, si produce una maggiore resistenza aerodinamica che impatta sull’avanzamento del veicolo, comportando un uso maggiorato di carburante.

Evitare i carichi superflui

Appesantire l’auto con oggetti inutili, trattandola a mo’ di ripostiglio, determina un consumo di carburante superiore al dovuto poiché il carico per essere trasportato richiede al motore una prestazione più elevata.

Lasciare l’auto in garage il più possibile

Troppo spesso si ha l’abitudine di utilizzare l’automobile anche per brevi tragitti. Per poter risparmiare benzina o gasolio, una buona alternativa può essere quella di lasciare la propria vettura in garage ogni qualvolta si palesa l’opportunità di andare tranquillamente a piedi o usando mezzi come la bici. Al lato strettamente economico, si unisce anche quello ambientale e non solo. Camminare o andare in bici è un vero toccasana per la nostra salute. Un mix di buoni motivi per rinunciare alle quattro ruote, insomma.

App per conoscere i prezzi della benzina e del gasolio

Per gli utilizzatori di smartphone e tablet, è bene sapere che esistono specifiche applicazioni che, sfruttando le segnalazioni degli utenti, permettono di conoscere in pochi tap quali sono i distributori in cui si applicano prezzi inferiori. Anche questo costituisce un buon metodo per riuscire a risparmiare sulla benzina. Il portafoglio ne sarà contento.