Combinata donne, saranno al via quattro coppie azzurre: Goggia con Della Mea

CORTINA (ITALPRESS) – Al termine della quarta prova cronometrata di lunedì mattina sulla Olympia delle Tofane che ha visto al via solamente undici atlete, lo staff tecnico italiano ha comunicato la composizione delle quattro coppie che daranno vita domani alla combinata a squadre, introdotta per la prima volta dalla Fis nel programma olimpico. Si tratta di Sofia Goggia/Lara Della Mea, Laura Pirovano/Martina Peterlini, Nicol Delago/Anna Trocker e Nadia Delago/Giada D’Antonio. La formula del format prevede che la classifica finale venga stilata in base alla somma dei tempi della concorrente in discesa (al via alle ore 10.30) e di quella impegnata in slalom (fissato per le ore 14.00) per ogni coppia.

