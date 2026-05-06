Quattro arresti e perquisizioni per coltivazione di droga nel nord Sardegna

SASSARI (ITALPRESS) – Vasta operazione antidroga dei carabinieri nella giornata di martedì 5 maggio, quando i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tempio Pausania, con il supporto dei comandi provinciali dell’arma di Nuoro e Sassari e dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna, hanno dato esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal tribunale di Tempio Pausania, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’attività, coordinata sin dalle fasi iniziali dal procuratore della Repubblica facente funzioni, rappresenta l’esito di una complessa e articolata indagine che ha consentito di fare luce su una coltivazione di sostanze stupefacenti nel territorio del nord Sardegna. Nel medesimo contesto operativo i militari hanno inoltre eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un ulteriore soggetto ritenuto, a vario titolo, coinvolto nelle attività illecite.

Le misure cautelari hanno riguardato soggetti residenti nei territori della Gallura, del Goceano e della Barbagia. L’indagine trae origine da un intervento eseguito nel settembre scorso nelle campagne del comune di Luras quando veniva individuata una vasta piantagione di cannabis indica composta da oltre mille piante, alte mediamente circa un metro e venti, coltivata in un’area particolarmente impervia e difficilmente accessibile. Il sito risultava accuratamente attrezzato, con un articolato sistema di irrigazione alimentato da due cisterne per la raccolta dell’acqua.

Nel corso di quell’operazione i militari avevano proceduto all’arresto in flagranza di un soggetto residente nell’oristanese, mentre un secondo individuo, residente in Gallura, era stato deferito in stato di libertà. Contestualmente venivano sequestrati oltre un chilogrammo di marijuana già pronta per la distribuzione, e diversi grammi di hashish. Nel corso dell’attività di indagine è stata inoltre accertata la presenza di un sistema di videosorveglianza da remoto, alimentato tramite pannelli solari, installato per monitorare costantemente l’area della piantagione e prevenire intrusioni. l’operazione odierna si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e alla produzione di sostanze stupefacenti portato avanti dall’arma dei carabinieri sul territorio sardo, confermando l’impegno costante nel contrasto ai fenomeni criminali connessi al narcotraffico e nella tutela della sicurezza pubblica.

– foto da video Carabinieri –

(ITALPRESS).