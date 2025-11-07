Colonnello Rega “Partenariato Italia-Kuwait modello consolidato di cooperazione”

ROMA (ITALPRESS) – Il colonnello Michele Rega, addetto militare italiano in Kuwait, ha sottolineato la solidità delle relazioni tra Italia e Kuwait, definendole “modello consolidato di amicizia e cooperazione basato su fiducia e rispetto reciproco“. Lo ha dichiarato durante la celebrazione all’ambasciata italiana per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, secondo quanto riporta il giornale kuwaitiano “al Rai”.

La cerimonia ha visto la presenza del sottosegretario alla Difesa kuwaitiano sceicco Abdullah Al-Mishal, del comandante dell’Aeronautica generale Nasser Al-Shuraida, ambasciatori, attaché militari e contingente italiano. “I legami si rafforzano anno dopo anno in politica, difesa, cultura ed economia”, ha aggiunto Rega, evidenziando che il 4 novembre “simboleggia la fine della Prima Guerra Mondiale, l’unificazione d’Italia e l’omaggio ai sacrifici dei soldati”, valori di pace, solidarietà e servizio alla patria che le Forze Armate italiane continuano a perseguire dentro e fuori i confini.

– foto di repertorio Aeronautica Militare –

