MILANO (ITALPRESS) – Il 18 gennaio scorso, i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno tratto in arresto, per traffico di sostanze stupefacenti, un 18enne ed un l7enne entrambi italiani, censurati. In particolare, i militari della Tenenza di Cologno Monzese (MI), nelle prime ore del mattino, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato un’autovettura sospetta nel centro cittadino, con a bordo due persone, intimando loro di fermarsi. Gli occupanti, anzichè ottemperare all’alt, si davano alla fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Dopo un breve inseguimento, i fuggitivi, perdendo autonomamente il controllo del veicolo condotto dal minore, in seguito risultato oggetto di furto, impattavano contro il palo di un impianto semaforico, rimanendo illesi e venendo immediatamente bloccati. Durante la perquisizione personale, il 18enne è stato trovato possesso di circa 4 gr. di hashish e della somma di 220 euro. Le successive perquisizioni presso i rispettivi domicili hanno consentito di rinvenire ulteriori 8,9 kg di hashish nella disponibilità del minore e 119 gr. della stessa sostanza, oltre alla somma di 1.000 euro e materiale per il confezionamento, posseduti dal 18enne.

Entrambi sono stati altresì deferiti in stato di libertà per ricettazione ed il solo minore anche per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per guida senza patente.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Carabinieri Milano