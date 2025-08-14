Colloquio tra Zelensky e Starmer a Downing Street

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lasciato Downing Street dopo un colloquio con il premier britannico Keir Starmer. Secondo quanto riferisce l’emittente di Londra Sky News, al suo arrivo era stato steso un tappeto rosso davanti al numero 10 di Downing Street questa mattina. L’incontro tra Starmer e Zelensky è stato preceduto dalle dichiarazioni del premier britannico, secondo cui il Regno Unito è pronto “ad aumentare le pressioni sulla Russia”, se necessario.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).