LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I ministri degli affari interni di Malta e Libia hanno avuto colloqui ufficiali a Malta sulla cooperazione in materia di sicurezza e sulla formazione della guardia costiera libica nella ricerca e soccorso e nella lotta al traffico di esseri umani. I colloqui si sono svolti presso la base marittima delle Forze Armate maltesi a Floriana.

Il ministro maltese Byron Camilleri ha affermato che la cooperazione in materia di sicurezza tra Malta e la Libia sta dando i suoi frutti, così come l’addestramento della guardia costiera libica da parte delle forze armate maltesi. Lo scopo della formazione, ha affermato, era salvare vite umane in mare e anche combattere i trafficanti di esseri umani.

Camilleri e il ministro libico Emad Al-Trabelsi sono saliti a bordo di una motovedetta maltese per assistere in mare ad un addestramento congiunto con la guardia costiera libica.

Trabelsi ha ringraziato il governo maltese e le forze armate maltesi per la loro assistenza, affermando che lo scopo era migliorare l’applicazione della legge ed eliminare i trafficanti di esseri umani.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).