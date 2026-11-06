Collegi Universitari di merito, aperta la procedura per il riconoscimento per l’anno 2026

ROMA (ITALPRESS) – È aperta la procedura per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle istanze di riconoscimento dei Collegi universitari di merito (prevista dal decreto ministeriale 672 del 2016). Le richieste potranno essere inviate fino al 18 dicembre 2026.

Come previsto, in particolare, dagli articoli 3 e 4 del decreto, possono richiedere il riconoscimento ministeriale gli Enti che dimostreranno, tra l’altro, di prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo, attuato in maniera sistematica e continuativa, con adeguata dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni e strutture organizzative necessarie per la sua realizzazione.

Tra gli altri requisiti richiesti anche quello di disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di attività formative, culturali e ricreative, concepite con alti standard qualitativi.

E inoltre di disporre di strutture ricettive in grado di ospitare utenti italiani, provenienti da più regioni sul territorio nazionale, e stranieri, anche in una prospettiva di sviluppo interculturale.

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