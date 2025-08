Collaborazione tra Federscherma e Powerset per la gestione digitale medico-sportiva

ROMA (ITALPRESS) – Al via un nuovo importante rapporto di collaborazione per la Federazione Italiana Scherma con Powerset, che porta la FIS ad adottare un sistema innovativo per la gestione digitale medico-sportiva federale. Con Powerset, ogni atleta delle Nazionali azzurre avrà una propria identità digitale personalizzata, che garantirà la gestione sicura e centralizzata delle informazioni sanitarie e prestative, sempre accessibili ai professionisti federali autorizzati. La piattaforma web e l’app mobile di Powerset semplificheranno significativamente la comunicazione tra atleti e staff medico-tecnico, rendendo immediata l’organizzazione di trattamenti, aggiornamenti e appuntamenti. La partnership consentirà alla FIS di monitorare costantemente e in maniera trasversale le condizioni fisiche e atletiche dei propri schermidori, fornendo dati fondamentali per supportare decisioni strategiche, la gestione dei carichi di lavoro e la prevenzione degli infortuni.

“Siamo tra le prime Federazioni a utilizzare questa piattaforma digitale e sono convinto che tale innovazione, che dà la possibilità di un monitoraggio capillare e in tempo reale dei nostri atleti, sotto tutti gli aspetti sia clinici che prestazionali, possa rappresentare un valore aggiunto”, ha detto il medico federale Alessandro Pagliaccia. “Con entusiasmo, dopo l’approvazione del Consiglio, d’intesa con il presidente della FIS, Luigi Mazzone, e il vicepresidente vicario, Daniele Garozzo, referente del settore Medico, stiamo partendo con la prima fase, l’onboarding, di un progetto che unisce le competenze del nostro staff e l’opportunità di sfruttare gli sviluppi della tecnologia”, ha aggiunto il dottor Pagliaccia.

“Questa collaborazione rappresenta per Powerset un ulteriore passo verso l’eccellenza e l’innovazione al servizio dello sport italiano”, le parole di Federico Genovesi, ceo di Powerset. “La digitalizzazione non è solo un’opportunità, ma una responsabilità nei confronti degli atleti e di chi li segue ogni giorno. Con tale partnership, lavoriamo per rendere più semplice, trasparente ed efficace il lavoro di squadra che sta dietro ogni successo in pedana”, ha concluso Genovesi.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).