Collaborazione tra Sardegna e Catalogna sull’innovazione tecnologica, approvato lo schema di protocollo d’intesa

CAGLIARI (ITALPRESS) – Un’alleanza strategica tra Sardegna e Catalogna per affrontare le sfide dell’innovazione tecnologica applicata nel settore pubblico, condividendo le rispettive esperienze e i modelli di transizione digitale. È questo il senso dello schema di protocollo d’intesa approvato dalla Giunta regionale, su proposta della presidente Alessandra Todde, di concerto con l’assessora degli Affari generali, Mariaelena Motzo.

Il documento sarà sottoscritto dalla Regione Sardegna e dall’amministrazione della Generalitat de Catalunya. Tra gli ambiti di collaborazione figurano, tra gli altri, la condivisione di buone pratiche GovTech (ossia l’applicazione delle nuove tecnologie nei servizi erogati ai cittadini dalla pubblica amministrazione), l’avvio di una piattaforma di scambio delle soluzioni implementate in materia di servizi pubblici digitali, la promozione di programmi di scambio e mobilità di profili digitali, talenti imprenditoriali e competenze innovative tra startup, imprese tecnologiche e amministrazioni pubbliche delle due regioni, l’attuazione di progetti di città intelligente in città di medie dimensioni della Catalogna e della Sardegna.

Il provvedimento fa seguito all’evento “Sardegna – Catalogna GovTech Lab”, tenutosi a Cagliari il 4 giugno scorso, organizzato dalla società in house della Regione SardegnaIT, in collaborazione con la Generalitat de Catalunya e in cui si sono gettate le basi per la futura collaborazione istituzionale.

All’indomani dell’iniziativa, infatti, si è dato vita a specifici incontri istituzionali tra i rappresentanti di SardegnaIT e del CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació), durante i quali è emersa la comune volontà di sviluppare il percorso di collaborazione tra le due amministrazioni.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).