Colite ulcerosa, autorizzata la rimborsabilità per etrasimod

PALERMO (ITALPRESS) - La colite ulcerosa è una malattia infiammatoria cronica e immuno-mediata dell'intestino caratterizzata da un'infiammazione diffusa della mucosa intestinale. I sintomi clinici possono includere diarrea frequente, urgenza intestinale, sanguinamento rettale, dolore addominale, affaticamento, febbre e anemia. Il suo impatto può andare oltre l'aspetto fisico ad altri aspetti della vita a causa della natura cronica e imprevedibile dei sintomi. L’Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, ha autorizzato la rimborsabilità per etrasimod, indicato nel trattamento di pazienti di età pari o superiore a 16 anni affetti da colite ulcerosa. xd6/mgg/mrv