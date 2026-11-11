Colangite biliare primitiva, risultati studio IDEAL di Fase 3 confermano efficacia Seladelpar

DENVER (STATI UNITI) (TALPRESS) – Gilead Sciences ha annunciato i risultati dettagliati dello studio IDEAL di Fase 3, che hanno dimostrato come la maggior parte dei partecipanti affetti da colangite biliare primitiva (PBC) trattati con Seladelpar abbia raggiunto l’endpoint composito di normalizzazione della fosfatasi alcalina (ALP), definito come la combinazione del raggiungimento di ALP = 1xULN e della riduzione di ALP del 15% rispetto al basale. L’ALP rappresenta un importante marcatore dell’attività di malattia e degli esiti clinici a lungo termine nella PBC. Questi risultati contribuiscono ad ampliare la comprensione degli effetti del trattamento e possono supportare l’evoluzione degli obiettivi terapeutici per le persone che vivono con la PBC. Alla settimana 52, il 75,4% (49/65) dei partecipanti trattati con Seladelpar ha raggiunto l’endpoint composito di normalizzazione dell’ALP, rispetto al 16,1% (5/31) dei partecipanti che hanno ricevuto placebo. I risultati sono stati presentati durante il The Liver Meeting 2026, organizzato dall’American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), tenutosi dal 5 al 9 novembre a Denver, Colorado, e sono stati accettati per una prossima pubblicazione sul Journal of Hepatology.

Gilead è attualmente impegnata in un dialogo con le autorità regolatorie internazionali per discutere tali risultati. Lo studio IDEAL è uno studio clinico di Fase 3, randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo, volto a valutare Seladelpar in adulti affetti da PBC con livelli di ALP superiori alla norma ma inferiori alla soglia di 1,67× ULN, generalmente richiesta per l’inclusione negli altri studi clinici randomizzati e controllati (RCTs) sulla PBC.

Si tratta del primo studio clinico a valutare Seladelpar in persone con malattia non adeguatamente controllata, definita da livelli di ALP compresi tra 1 e 1,67x ULN, nonostante almeno 12 mesi di trattamento con acido ursodesossicolico (UDCA) oppure in presenza di intolleranza all’UDCA. “Le persone affette da PBC che presentano livelli di fosfatasi alcalina elevati, ma inferiori a 1,67x il limite superiore della norma, sono state in gran parte escluse dai precedenti studi registrativi sulle terapie di seconda linea”, ha dichiarato Cynthia Levy, MD, University of Miami Miller School of Medicine.

“IDEAL fornisce evidenze randomizzate e controllate con placebo che dimostrano come Seladelpar possa migliorare la risposta biochimica in questa popolazione. Questi risultati possono supportare discussioni personalizzate sul trattamento, tenendo conto del rischio individuale di progressione della malattia, dei sintomi e dei potenziali rischi e benefici di un trattamento aggiuntivo”, ha aggiunto. L’ALP è un indicatore fondamentale dell’attività di malattia; livelli superiori alla norma sono associati a un rischio aumentato di progressione della malattia e a peggiori esiti clinici a lungo termine, come l’insufficienza epatica. Storicamente, la soglia di inclusione negli studi clinici è stata rappresentata da livelli di ALP superiori a 1,67× ULN. Le più recenti linee guida cliniche riconoscono invece la normalizzazione dell’ALP come obiettivo terapeutico ideale nella PBC.

I risultati dello studio IDEAL ampliano la base delle evidenze dimostrando che una quota significativamente maggiore di pazienti con valori basali di ALP compresi tra 1 e 1,67× ULN trattati con Seladelpar può raggiungere la normalizzazione dell’ALP rispetto al placebo. La risposta è risultata evidente già dopo un mese di trattamento (52,3% vs 6,5% con placebo) e si è mantenuta fino alla settimana 52. “Lo studio IDEAL ha valutato l’impatto dell’avvio di un trattamento di seconda linea in persone con PBC che presentano livelli basali di ALP inferiori rispetto a quelli osservati nei precedenti studi clinici – ha affermato Swati Tole, MD, MS, Senior Vice President, Clinical Development, Inflammation, Gilead Sciences -. Una percentuale significativamente più elevata di pazienti con livelli elevati di ALP, ma inferiori alla soglia generalmente studiata, ha ottenuto la normalizzazione dell’ALP con Seladelpar, supportando tale parametro come obiettivo terapeutico concretamente raggiungibile. Insieme al più ampio programma clinico dedicato a Seladelpar, IDEAL rafforza l’importanza di continuare ad elevare gli standard di cura della PBC in un’ampia gamma di pazienti”.

Il profilo di sicurezza di Seladelpar osservato nello studio IDEAL è risultato coerente con quello emerso nei precedenti studi sul farmaco e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. L’incidenza degli eventi avversi è stata generalmente simile nei gruppi Seladelpar e placebo; eventi avversi gravi sono stati riportati rispettivamente nel 3,1% e nel 12,9% dei partecipanti e nessuno di essi è stato ritenuto correlato al trattamento in studio.

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(ITALPRESS).