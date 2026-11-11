Il 18 novembre la presentazione del 22° Rapporto Aiop “Ospedali&Salute”

ROMA (ITALPRESS) – Si terrà il 18 novembre, alle 17.30, la presentazione del 22° Rapporto Aiop “Ospedali&Salute”. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Orazio Schillaci, Ministro della Salute. Seguirà la presentazione del 22° Rapporto AIOP “Ospedali&Salute”, dedicato al tema “Il SSN è un sistema misto pubblico-privato”, a cura di Gabriele Pelissero, Presidente Nazionale AIOP, che introdurrà il Rapporto, e di Alice Basiglini e Angelo Cassoni dell’Ufficio Studi AIOP, che illustreranno i principali risultati dell’indagine. La tavola rotonda, dal titolo “Privato nel SSN, fornitori o partner?”, vedrà la partecipazione di Luciano Ciocchetti (FdI), Vicepresidente della XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei Deputati; Andrea Costa (NM), Responsabile Sanità di Noi Moderati; Davide Faraone (IV), componente della V Commissione (Bilancio, Tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati; Ylenja Lucaselli (FdI), Presidente del Collegio d’Appello e componente della V Commissione (Bilancio, Tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati; Ilenia Malavasi (PD), componente della XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei Deputati (*); Emanuele Monti (Lega), Presidente della IX Commissione regionale Sostenibilità sociale, casa e famiglia della Regione Lombardia; Marco Osnato (FdI), Presidente della VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati; e Francesco Zaffini (FdI), Presidente della 10^ Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato. Le conclusioni saranno affidate a Paolo Barelli, Sottosegretario di Stato al Ministero per i Rapporti con il Parlamento, e a Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla Salute (*). A moderare l’incontro sarà Andrea Pancani, Vicedirettore del Tg La7.

Il Servizio sanitario nazionale italiano nasce e si sviluppa come un sistema misto, nel quale componente pubblica e componente privata concorrono, insieme, alla tutela della salute dei cittadini. È una caratteristica strutturale del nostro SSN, ma ancora troppo poco riconosciuta nel dibattito pubblico. Pubblico e privato non rappresentano due sistemi alternativi o contrapposti, ma sono le due componenti che, insieme, costituiscono il Servizio sanitario nazionale. Da oltre vent’anni, il Rapporto AIOP “Ospedali&Salute” offre una lettura integrata della sanità italiana, attraverso l’analisi dei dati strutturali, quantitativi e qualitativi che caratterizzano l’offerta di servizi e il funzionamento del SSN. La 22 edizione introduce quest’anno anche un nuovo livello di analisi, dedicato ai sistemi sanitari regionali, per restituire una fotografia più puntuale delle differenze territoriali e delle diverse modalità con cui componente pubblica e privata concorrono all’erogazione dei servizi sanitari. La presentazione del Rapporto sarà anche un momento di confronto con rappresentanti delle istituzioni e della politica per discutere delle sfide che attendono il SSN e delle condizioni necessarie per garantirne sostenibilità, efficienza e capacità di risposta ai bisogni dei cittadini. E’ possibile seguire l’evento in diretta streaming iscrivendosi su: www.aiop.it/rapporto22

– foto Aiop –

(ITALPRESS).