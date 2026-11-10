MILANO (ITALPRESS) – La presa in carico dei pazienti con Leucemia Mieloide Cronica (LMC) nel contesto della Regione Lombardia è stata al centro della Tavola Rotonda “Leucemia mieloide cronica: 25 anni di progressi e uno sguardo al futuro”, realizzata con il contributo non condizionante di Novartis, che si è tenuta a Milano. L’incontro ha riunito istituzioni, clinici e rappresentanti dei pazienti per approfondire l’accesso all’innovazione terapeutica e l’organizzazione dei percorsi di cura nell’ambito della Rete Ematologica Lombarda (REL).

Il confronto si inserisce nella fase regionale del progetto, successiva al percorso nazionale che ha portato alla redazione di un Alliance Paper, documento di visione e indirizzo per la gestione della LMC nei prossimi dieci anni. A partire dalle priorità condivise a livello nazionale, la Tavola Rotonda ha approfondito l’esperienza lombarda, con particolare attenzione all’applicazione del documento di indirizzo regionale dedicato alla LMC, alla continuità assistenziale e alla qualità di vita dei pazienti nel lungo periodo.

In Lombardia la presa in carico della LMC nell’età adulta è disciplinata da uno specifico documento di indirizzo, elaborato nell’ambito della REL e approvato con la deliberazione della Giunta regionale il 1° dicembre 2025. Il documento individua criteri condivisi per le principali fasi del percorso, dalla valutazione iniziale e dalla diagnosi alla scelta del trattamento, al monitoraggio della risposta e al follow-up.

La stessa deliberazione articola la rete ematologica in centri con tre livelli di complessità assistenziale, valorizzando la collaborazione tra strutture con competenze diverse.

“Per chi convive con una patologia cronica come la leucemia mieloide cronica è importante poter contare su una presa in carico continuativa e accedere alle terapie più appropriate. Una maggiore collaborazione tra i centri specialistici e i servizi territoriali può facilitare l’orientamento dei pazienti e accompagnarli nelle diverse fasi del percorso. Il confronto con i professionisti e le associazioni dei pazienti aiuta a comprendere quali aspetti dell’assistenza richiedano maggiore attenzione”, ha sottolineato Carlo Borghetti, membro della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Lombardia.

“La presa in carico della leucemia mieloide cronica richiede competenze ematologiche specifiche e un collegamento diretto con laboratori in grado di fornire risultati standardizzati in tempi adeguati – ha spiegato Alessandra Iurlo, ematologa presso la Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano -. Nella Rete Ematologica Lombarda la collaborazione tra i centri ha consentito di condividere dati ed esperienze. Per il paziente è importante mantenere nel tempo lo stesso riferimento clinico, anche per sostenere l’aderenza alla terapia. Inoltre, gli indirizzi regionali vanno aggiornati periodicamente per tenere conto dell’evoluzione delle terapie e della necessità di adattare il trattamento alle caratteristiche di ciascun paziente”.

Sul piano organizzativo, il confronto ha approfondito il raccordo tra centri ematologici, laboratori e servizi territoriali. L’applicazione omogenea degli indirizzi regionali assume particolare rilievo nella gestione di una patologia che richiede controlli regolari nel tempo. In questo quadro, il documento della REL propone indicatori per valutare la regolarità del monitoraggio molecolare e i tempi di refertazione, utili a verificare la continuità del percorso nei diversi contesti assistenziali.

A venticinque anni dall’introduzione degli inibitori delle tirosin-chinasi, l’evoluzione terapeutica ha modificato gli obiettivi della presa in carico della LMC. Il raggiungimento di risposte molecolari profonde e durature, il miglioramento della qualità di vita e, per i pazienti eleggibili, la possibilità di una remissione libera da trattamento sono oggi aspetti centrali della gestione clinica. La scelta terapeutica richiede quindi di considerare fin dalla prima linea terapeutica l’efficacia, la tollerabilità e il profilo clinico del paziente, con una valutazione della risposta a intervalli definiti in base al singolo caso.

“Nella nostra esperienza, un altro aspetto su cui possiamo lavorare è l’organizzazione degli accertamenti prima della visita, così che lo specialista abbia già a disposizione gli elementi necessari per orientare il percorso. E’ importante poter contare anche su professionisti di altre specialità, come la cardiologia, quando le condizioni del paziente richiedono una valutazione dedicata”, ha osservato Mariella D’Adda, ematologa dell’ASST Spedali Civili di Brescia.

La Tavola Rotonda ha approfondito quindi l’importanza di una presa in carico multidisciplinare, ma anche il ruolo del dialogo tra clinico e paziente nella valutazione della tollerabilità dei trattamenti.

Gli effetti indesiderati, anche se lievi, possono infatti avere conseguenze sulle attività quotidiane quando si protraggono nel tempo, incidendo sulla qualità di vita dei pazienti.

“Convivere con la leucemia mieloide cronica significa anche affrontare difficoltà che possono riguardare il lavoro e le attività quotidiane. Per i pazienti è importante avere un riferimento clinico stabile, poter parlare degli effetti della terapia e poter accedere a un supporto psicologico e nutrizionale. Con i questionari raccolti nei centri della Rete Ematologica Lombarda abbiamo chiesto direttamente ai pazienti come si sentono seguiti e quali aspetti della presa in carico possono essere migliorati”, ha dichiarato Nicoletta Re, Vicepresidente di AIP LMC – Associazione Italiana Pazienti con Leucemia Mieloide Cronica.

Il confronto ha richiamato quindi l’importanza di consolidare l’applicazione del documento di indirizzo dedicato alla LMC all’interno della Rete Ematologica Lombarda e di aggiornare i PDTA sulla base dell’evoluzione terapeutica. La condivisione dei criteri di presa in carico, il monitoraggio dei percorsi e la rilevazione dei bisogni dei pazienti possono contribuire a garantire maggiore omogeneità nell’accesso alle terapie più appropriate per il profilo clinico del paziente e continuità dell’assistenza nel lungo periodo.

– foto ufficio stampa Esperia Advocacy –

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